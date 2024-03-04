На Авдеевском направлении продвижение врага прекращено – ОСГВ "Таврия"

На Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено.

Села Бердичи, Тоненькое противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже".

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