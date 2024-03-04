На Авдеевском направлении продвижение врага прекращено – ОСГВ "Таврия"
На Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага.
Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено.
Села Бердичи, Тоненькое противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже".
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. ВСУ понесли потери, часть бойцов пропали без вести или попали в плен.
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах.
- 24 февраля DeepState сообщил, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, которое было первой целью захватчиков после Авдеевки.
- 25 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские бойцы отошли на западную окраину с. Ласточкино, где заняли "подготовленные оборонительные позиции", однако уже 26 февраля он подтвердил отход от поселка Ласточкино для обороны по линии Орловка – Тоненькое – Бердичи.
- 27 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска вслед за Ласточкиным захватили поселки Степное и Северное. В ОСУВ "Таврия" подтвердили это.
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