СМИ: В Одессе работала ПВО

В ночь на вторник в Одессе работала противовоздушная оборона.

Источник: "Думская", "Суспільне"

Детали: Местные журналисты также сообщили, что кроме работы ПВО в городе был слышен взрыв.

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В 00.39 раздался повторный взрыв в городе.

"Шахеды" атаковали несколькими волнами. Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около трех часов.

Напомним:

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