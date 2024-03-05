Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В Одессе работала ПВО

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 00:16
СМИ: В Одессе работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Наев в Telegram

В ночь на вторник в Одессе работала противовоздушная оборона.

Источник: "Думская", "Суспільне"

Детали: Местные журналисты также сообщили, что кроме работы ПВО в городе был слышен взрыв.

Реклама:

В 00.39 раздался повторный взрыв в городе.

"Шахеды" атаковали несколькими волнами. Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около трех часов.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 4 марта запустили ударные беспилотники курсом на Одессу. 
  • Позже уточнили, что еще дроны в акватории Черного моря, движутся тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки.

Темы: ОдессаПВОШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Одесса
Над Одессой этой ночью сбили 18 "Шахедов", но есть и попадания
Атака "Шахедов" на Одессу длилась три часа
Евросоюз отреагировал на убийство Россией 12 человек в Одессе
Последние новости
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
15:00
Две трети бюджета украинцы тратят на еду и обязательные платежи – исследование Deloitte
Все новости...
Реклама: