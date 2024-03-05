СМИ: В Одессе работала ПВО
Вторник, 5 марта 2024, 00:16
В ночь на вторник в Одессе работала противовоздушная оборона.
Источник: "Думская", "Суспільне"
Детали: Местные журналисты также сообщили, что кроме работы ПВО в городе был слышен взрыв.
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В 00.39 раздался повторный взрыв в городе.
"Шахеды" атаковали несколькими волнами. Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около трех часов.
Напомним:
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- Вечером 4 марта запустили ударные беспилотники курсом на Одессу.
- Позже уточнили, что еще дроны в акватории Черного моря, движутся тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки.