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В России решили проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 05:53
В России решили проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина
Памятник Сталину в Москве

Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти советского диктатора Иосифа Сталина.

Источник: председатель КПКР Сергей Малинкович, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Малинковича: "В 71-ю годовщину со дня смерти И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку очень много свидетельств современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада".

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Детали: 5 марта коммунисты в Москве также планируют возложить цветы к бюсту диктатора, который организовал ряд массовых истреблений украинцев в ХХ веке.

Темы: Росcия
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