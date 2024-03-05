Крымский мост перекрыт более 8 часов: паблики пишут, что потопили новый корабль

Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке составов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения. Мост стоит уже более 8 часов, российские паблики пишут, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".

Обновлено: Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Источник: оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, российское издание РБК, Гранд Сервис Экспресс в Telegram, Крым. Реалии

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Дословно Telegram-канал о ситуации на мосту: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Детали: Мост перекрыт с 23:35 4 марта, то есть уже более 8 часов.

Утром 5 марта российский оператор пассажирских поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об остановке составов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения.

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Остановлены четыре поезда из Крыма и пять составов, следующих на полуостров.

"Поезда начнут движение, как только это будет разрешено", − заявили в компании.

Российские Telegram-каналы пишут, что жители Керчи ночью сообщили о взрывах − их, по разным данным, было от 3 до 5.

Сообщается, что ночью Крым якобы атаковали ракеты и беспилотники − и одной из целей якобы был Крымский мост. При этом в ряде пабликов утверждают, что в результате удара был потоплен патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Российское Минобороны пока ситуацию не комментировало.

"Украинская правда" пытается получить комментарии и проверить эту информацию.

Дополнено: Около 8 утра сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.