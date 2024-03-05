Украинские дроны ГУР потопили патрульный корабль РФ "Сергей Котов"

В результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Источник: собеседник УП в ГУР МОУ

Детали: По данным источника "Украинской правды", за этой спецоперацией стоит Главное управление разведки.

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Все детали поражения и дальнейшая судьба судна пока уточняются.

Дополнено: Позже Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Для справки: Согласно информации на сайте АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс", на чих мощностях строили корабль, "Сергей Котов" был спущен на воду в Керчи 29 января 2021 года.

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Сообщается, что корабли проекта 22160 спроектированы петербургским АО "Северное проектно-конструкторское бюро".

Они предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах − в мирное время, а в военное время − для охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника.

Согласно данным АО "Северное ПКБ", суда проекта 22160, имеют водоизмещение не более 1700 т, могут длительное время находиться в дальней морской зоне (автономность – 60 суток). На них могут комфортно размещаться 60 членов экипажа.

Максимальная скорость кораблей – не менее 25 узлов.

Для увеличения поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Сообщалось, что по состоянию на 2021 год, кроме "Сергея Котова", в составе Черноморского флота РФ несли службу три корабля проекта 22160 − головной корабль "Василий Быков", первый из серии "Дмитрий Рогачев", второй из серии "Павел Державин".

Минобороны РФ сообщалось, что ночью 1 августа 2023 года морские дроны уже пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". Тогда оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.

Утром 14 сентября 2023 года в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".

В октябре 2023 года сообщалось, что корабль "Павел Державин" получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя.

Что предшествовало: Российские паблики писали, что ночью временно оккупированный Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.

Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения. Мост стоит уже более 8 часов.

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