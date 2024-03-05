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Россияне снова атаковали Херсон, есть раненая

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 11:19
Россияне снова атаковали Херсон, есть раненая
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска второй раз за утро обстреляли Херсон, пострадала 77-летняя женщина.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь: "В результате очередного утреннего обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск была ранена женщина 1947 г.р. Сейчас она госпитализирована. Предварительный диагноз - минно-взрывная травма".

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Детали: Мрочко сообщил, что за утро 5 марта россияне ранили в Херсоне уже двух человек. На момент вражеских атак они находились в своих домах.

Предыстория:

  • 5 марта российские военные утром обстреляли Херсон, в результате чего получил ранения 76-летний мужчина.

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Темы: Херсонобстрел
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