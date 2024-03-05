В Верховной Раде отменили заседание на эту неделю
В Верховной Раде отменили заседания на этой пленарной неделе.
Источник: нардепы Ярослав Железняк, Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко в соцсетях
Прямая речь Гончаренко: "Если коротко - планируют готовить отчет перед Сенатом и поездку на передовую... Это просто бардак.
Парламент и так в лучшем случае собирается 4-5 дней в месяц.
Нам надо собраться всем и поговорить, что происходит в Раде".
Детали: Нардепы возмущаются такому перерыву в работе, учитывая, что парламент должен был бы работать над неотложным законопроектом по совершенствованию мобилизации.
"Украинская правда" обратилась за комментариями к руководству Верховной Рады.
По данным УП, на этой неделе должно было быть два пленарных заседания. Накануне было проведено заседание согласительного совета, на котором депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" протестовали, что их не отпускают в заграничные командировки.
В результате во вторник было решено вообще отменить заседание на этой неделе.