В Верховной Раде отменили заседание на эту неделю

В Верховной Раде отменили заседания на этой пленарной неделе.

Источник: нардепы Ярослав Железняк, Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко в соцсетях

Прямая речь Гончаренко: "Если коротко - планируют готовить отчет перед Сенатом и поездку на передовую... Это просто бардак.

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Парламент и так в лучшем случае собирается 4-5 дней в месяц.

Нам надо собраться всем и поговорить, что происходит в Раде".

Детали: Нардепы возмущаются такому перерыву в работе, учитывая, что парламент должен был бы работать над неотложным законопроектом по совершенствованию мобилизации.

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"Украинская правда" обратилась за комментариями к руководству Верховной Рады.

По данным УП, на этой неделе должно было быть два пленарных заседания. Накануне было проведено заседание согласительного совета, на котором депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" протестовали, что их не отпускают в заграничные командировки.

В результате во вторник было решено вообще отменить заседание на этой неделе.