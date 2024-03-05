Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арахамия объяснил работой с военными отмену заседаний Рады на этой неделе

Станислав ПогориловВторник, 5 марта 2024, 15:33
Арахамия объяснил работой с военными отмену заседаний Рады на этой неделе
Давид Арахамия, фото: Getty images

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал разъяснения относительно отмены заседаний Верховной Рады на этой неделе, отметив, что депутаты будут работать с военными, но из-за вопросов безопасности это не должно анонсироваться.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Теперь по поводу наших планов на ближайшее время. Мы неоднократного говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными - на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.

Реклама:

Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале".

Детали: По его словам, эта работа депутатов не должна анонсироваться по вопросам безопасности. "Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не мешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент", - добавил Арахамия.

При этом глава фракции "Слуга народа" раскритиковал оппозицию, потому что "кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию, кто-то в командировки, которые выбивались в Европарламенте, другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни - выступлениями и трансляциями в ТикТок".

ВИДЕО ДНЯ

"Это явно не то, чего ждут наши военные, и наши партнеры. И это точно не то, что приближает победу", - отметил Арахамия.

Что предшествовало:

  • Перед этим сообщалось, что в Верховной Раде отменили заседания на этой пленарной неделе
  • По данным УП, на этой неделе должно было быть два пленарных заседания.
  • Накануне было проведено заседание согласительного совета, на котором депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" протестовали, что их не отпускают в заграничные командировки. В результате во вторник было решено вообще отменить заседание на этой неделе.

Темы: Арахамия Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Арахамия
Сырский проводит аудит Сил обороны, потому что есть подразделения, которые вообще не были на фронте - Арахамия
Арахамия о законопроекте о мобилизации: Блокировка счетов точно неприемлема
Арахамия объяснил, что не понравилось Комитету в законопроекте о мобилизации
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: