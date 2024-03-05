Арахамия объяснил работой с военными отмену заседаний Рады на этой неделе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал разъяснения относительно отмены заседаний Верховной Рады на этой неделе, отметив, что депутаты будут работать с военными, но из-за вопросов безопасности это не должно анонсироваться.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Теперь по поводу наших планов на ближайшее время. Мы неоднократного говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными - на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.

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Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале".

Детали: По его словам, эта работа депутатов не должна анонсироваться по вопросам безопасности. "Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не мешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент", - добавил Арахамия.

При этом глава фракции "Слуга народа" раскритиковал оппозицию, потому что "кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию, кто-то в командировки, которые выбивались в Европарламенте, другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни - выступлениями и трансляциями в ТикТок".

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"Это явно не то, чего ждут наши военные, и наши партнеры. И это точно не то, что приближает победу", - отметил Арахамия.

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