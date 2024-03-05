МУС начал расследовать удары РФ по энергетике Украины, есть первые ордера на арест

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиации России (Сергей Кобылаш) и Черноморского флота РФ (Виктор Соколов) в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда

Детали: Оба ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных стороной обвинения.

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Сергей Кобылаш

Виктор Соколов

Палата досудебного производства II считает, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины в указанный период, нанесенные силами, которые находились под их командованием.

Кобылаша и Соколова подозревают в совершении военных преступлений, заключавшихся в совершении нападений на гражданские объекты, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или вреда гражданским объектам, а также в преступлении против человечности, заключавшемся в совершении антигуманных действий.

Существуют обоснованные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, а также совершили их совместно и/или через других лиц, отдавали приказы о совершении преступлений и/или не осуществляли надлежащего контроля над силами, которые находились в их подчинении, говорится в сообщении суда.

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Как указано в сообщении Суда, содержание ордеров выдается под грифом "секретно" с целью защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако, принимая во внимание, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине, Палата считает, что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения подобных преступлений.

"Поэтому Палата досудебного производства II считает, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат публично раскрыть информацию о наличии ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности", – говорится в сообщении суда.

Напомним: В марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины.

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