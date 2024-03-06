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СМИ: В Одессе во второй раз за ночь активно работала ПВО

Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 01:43
СМИ: В Одессе во второй раз за ночь активно работала ПВО
Работа мобильных огневых групп ПВО, фото Наев в Telegram

В ночь на среду в Одессе через 20 минут после отбоя воздушной тревоги ее снова объявили: в Черном море зафиксировали ударные дроны. В городе активно работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, "Думская

Детали: По информации местных журналистов, в городе активно работала противовоздушная оборона.

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Темы: ОдессаПВОШахед
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