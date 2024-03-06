СМИ: В Одессе во второй раз за ночь активно работала ПВО
Среда, 6 марта 2024, 01:43
В ночь на среду в Одессе через 20 минут после отбоя воздушной тревоги ее снова объявили: в Черном море зафиксировали ударные дроны. В городе активно работала ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ, "Думская"
Детали: По информации местных журналистов, в городе активно работала противовоздушная оборона.
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Напомним:
- В ночь на 6 марта во время атаки ударных беспилотников часть Одессы была обесточена.
- Вечером 5 марта россияне запустили беспилотники, после этого в Одессе прогремели взрывы.