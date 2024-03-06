Российский "Шахед" повредил объект инфраструктуры в Хмельницкой области: несколько н.п. без света
Среда, 6 марта 2024, 09:02
В результате ночной атаки "Шахедами" в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры − несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.
Источник: Хмельницкая ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов".
Реклама:
Детали: Также сообщается, что повреждены крыша и потолок частного дома.
Погибших и травмированных нет. Все соответствующие службы работают, подытожили в ОВА.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42-мя ударными беспилотниками типа "Shahed", 38 дронов удалось уничтожить.