Российский "Шахед" повредил объект инфраструктуры в Хмельницкой области: несколько н.п. без света

В результате ночной атаки "Шахедами" в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры − несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

Источник: Хмельницкая ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов".

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Детали: Также сообщается, что повреждены крыша и потолок частного дома.

Погибших и травмированных нет. Все соответствующие службы работают, подытожили в ОВА.

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