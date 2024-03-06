Зеленский рассказал об ударе РФ по Одессе, где он встречался с греческим премьером: Есть погибшие

Президент Владимир Зеленский говорит, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в этот момент находился в городе. Также ему известно о погибших и раненых в результате атаки.

Источник: Зеленский во время визита в Одессу, передает "Суспільне"

Прямая речь: "Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, есть раненые".

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Детали: Президент напомнил, что Украине нужна более мощная система противовоздушной обороны.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции в порту Одессы. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

Прямая речь Мицотакиса: "Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить морской украинский путь и какой ущерб понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт".

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Детали: Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Что предшествовало: Ранее греческое издание Protothema сообщало, армия РФ осуществила ракетный удар по Одессе, когда город посещал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Издание утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского.