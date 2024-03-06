В Силах обороны юга не связывают удар по Одессе с визитом Зеленского

Руководитель объединенного прессцентра Cил обороны юга Наталья Гуменюк отрицает, что удар по Одессе 6 марта связан с визитом президента Владимира Зеленского.

Источник: Наталья Гуменюк в эфире Донбасс.Реалии

Прямая речь: "Происходит то, что Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никаким не связано с конкретным визитом, это связано с террором, который враг достаточно методично проводит.

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Детали: Спикер также напомнила, что Россия атаковала инфраструктуру Одессы и накануне зерновой сделки, во время нее и после окончания.

Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в этот момент находился в городе. Также он отметил, что в результате этой атаки врага есть погибшие и раненые.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы 6 марта погибли пять человек.