У Байдена рассматривают возможность привлечь $200 млн из резервов Пентагона на помощь Украине – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания оперативной помощи Украине.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: В публикации говорится, что, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена обдумывает, сможет ли она выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе.

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Как отмечается, эти средства могли бы быть использованы для обеспечения критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских снарядов, и это происходит на фоне того, что российские войска за последние недели осуществляют медленное продвижение.

Дословно Bloomberg: "Обсуждение использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины.

Но возможное финансирование является мизерным по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден запросил у Конгресса".

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Напомним: Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

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