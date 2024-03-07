За сутки на фронте было 92 боестолкновения − Генштаб

Россияне атаковали на 7 направлениях, активнее всего на Авдеевском и Новопавловском, за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения, оккупанты нанесли 6 ракетных и 90 авиационных ударов, 115 раз обстреляли позиции украинских войск и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Середина-Буда, Толстодубово, Волфино, Храповщина, Каменка Сумской области; Заречное, Нестерно, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области; Ямполовка, Терны, Богдановка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровск, Новобахмутовка, Очеретино, Нетайлово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Красное, Малиновка, Малая Токмачка Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили 4 атаки россиян в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 11 атак россиян в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где россияне 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне совершили 16 атак в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 1 безуспешную атаку на позиции украинских войск.

В то же время авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам оккупантов.