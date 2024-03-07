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У Байдена заявили, что ищут дополнительные варианты помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 09:10
У Байдена заявили, что ищут дополнительные варианты помощи Украине
Джон Кирби. Фото defense.gov

Администрация президента США Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы тот одобрил пакет с финансированием для Украины, а также будет искать другие варианты помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кирби "Голосу Америки"

Детали: Он добавил, что США будут работать с союзниками относительно возможных взносов.

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Прямая речь Кирби: "И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование".

Детали: Кирби подчеркнул, что они всегда рассматривают другие возможности, которые могут использовать, но, по его словам, "какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование".

Он добавил, что сейчас "трудно сказать с уверенностью", одобрит ли Палата представителей этот проект, подчеркнув, что все зависит от спикера Палаты Майка Джонсона.

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Прямая речь Кирби: "Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть достаточная двухпартийная поддержка этого, в обеих партиях. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование? И только он может ответить на этот вопрос".

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Темы: СШАпомощь Украине
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