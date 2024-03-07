Starlink у россиян: демократы в США начали расследование в отношении компании Маска – WP

Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за сообщений о применении Starlink российскими войсками.

Источник: The Washington Post со ссылкой на письмо демократов

Дословно: "Представители. Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд, ведущий демократ в Комитете по надзору) и Роберт Гарсия (демократ от штата Калифорния, ведущий демократ в подкомитете по нацбезопасности) направили в среду вечером письмо с требованием к компании сообщить о жалобах относительно потенциальных незаконных приобретений терминалов Starlink, в том числе в оккупированных Россией регионах Украины.

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Законодатели заявили, что они обеспокоены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы компании на востоке Украины, что потенциально подпадает под санкции США.

Законодатели предупредили президента SpaceX Гвинн Шотвелл, что вероятное использование Россией Starlink "представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

Детали: В письме, которое получило издание, законодатели поинтересовались у SpaceX, какие меры были приняты для устранения уязвимостей в системе безопасности, которые Россия могла использовать для незаконного приобретения терминалов Starlink, а также о том, как компания сотрудничает с другими американскими регуляторами для предотвращения незаконной торговли спутниковыми терминалами.

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WP отмечает, что законодатели только начинают свое расследование, но планируют связаться с Пентагоном и другими соответствующими ведомствами.

"Остается критически важным, чтобы Россия была лишена любой торговли, которая расширяет возможности ее военных", - пишут они.

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