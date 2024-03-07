Россия нанесла авиационно-ракетный удар по больнице в Сумах, есть погибшие

Российские военные днем нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы – пострадал человек, повреждена центральная городская больница, областной центр экстренной медицинской помощи. Зеленский сообщает, что есть погибшие.

Источник: Сумская ОВА, "Кордон. Медиа", обращение Президента Владимира Зеленского

Дословно: "7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".

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Детали: Около 14:43 СМИ сообщали о взрыве в городе. Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14:36.

Дополнено: Издание "Кордон. Медиа" сообщило, что из-за российской атаки повреждены лечебные и учебные заведения, машины, разбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется, ведь люди не успели уйти в укрытие, потому что взрыв произошел сразу после объявления тревоги.

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Обновлено в 18:08: В ОВА уточнили, что предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек.

Фото - Сумская ОВА

Фото - Сумская ОВА

Дословно: "Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала".

Дополнено в 20:27: Президент в вечернем обращении сообщил, что в результате удара погибли.

Прямая речь Зеленского: "Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Российское государство обязательно ответит за это зло. Наши воины обеспечат ответственность террористов".