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Удар по Одессе: в ОП не исключают, что РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 17:19
Удар по Одессе: в ОП не исключают, что РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции
Зеленский и Мицотакис в порту Одессы 6 марта. фото ОП

Нельзя исключать, что российский ракетный удар по Одесскому порту 6 марта был направлен против делегации президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было?... Вы не можете исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя".

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Детали: Жовква отметил, что ракета была запущена из Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.

Ракета долетела до Одесского порта менее чем за три минуты.

"Если бы у нас была достаточная противовоздушная оборона, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", - сказал заместитель руководителя ОП.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в этот момент находился в городе. Также он отметил, что в результате этой атаки врага есть погибшие и раненые.
  • Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
  • По предварительным данным, в результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы 6 марта погибли пять человек.
  • CNN со ссылкой на источник сообщили, что ракета, которую выпустили российские захватчики по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

Темы: ОдессавойнаЗеленскийНАТО
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