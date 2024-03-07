Удар по Одессе: в ОП не исключают, что РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции

Нельзя исключать, что российский ракетный удар по Одесскому порту 6 марта был направлен против делегации президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было?... Вы не можете исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя".

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Детали: Жовква отметил, что ракета была запущена из Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.

Ракета долетела до Одесского порта менее чем за три минуты.

"Если бы у нас была достаточная противовоздушная оборона, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", - сказал заместитель руководителя ОП.

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