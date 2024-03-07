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Зеленский издал указ о демобилизации срочников: когда это произойдет

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 19:53
Зеленский издал указ о демобилизации срочников: когда это произойдет
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО С САЙТА ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Источник: указ на сайте ОП

Детали: Зеленский постановил уволить военных-срочников в запас в апреле-мае 2024 года. Закон по этому поводу отмечает, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.

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Указ распространяется на военных Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных согласно законам Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы.

Дословно: "Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозки лиц, указанных в статье 1 этого Указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам".

Детали: Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонительных задач

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Прямая речь президента: "И сегодня же есть указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут отправлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт по службе в Силах обороны. Я благодарен каждому".

Что этому предшествовало: 

  • 23 февраля этот законопроект за основу и в целом поддержала Верховная Рада.
  • 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
  • Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.

Темы: ЗеленскийуказыВооруженные силы
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