У подрядчицы канала "Рада" нашли связи с экс-бизнес-партнером Зеленского

Юлия Дроздова, владелица компании "Кинокит", которая получает миллионные подряды от государственного телеканала "Рада", была юридическим советником фирмы Тимура Миндича - бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: По данным журналистов, компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019-м, после прихода к власти команды Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-й годовщине Независимости Украины.

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В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы. В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители.

Владелицей компании стала Юлия Дроздова. Она говорит, что купила "Кинокит". До того, как войти в этот успешный бизнес, она была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.

Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на "Мерседесе" Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича, как зафиксировали журналисты программы "Схемы", президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021-м.

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Скриншот сюжета Bihus.Info

Что предшествовало: В октябре 2022 года стало известно, что парламентский телеканал "Рада" усиленно пиарит представителей Офиса президента. За такую услугу окружение ОП получает десятки миллионов гривен из государственного бюджета. За наполнение контентом телеканала отвечает компания "Кинокит", которую выбрали для этой цели в обход системы "Прозорро" и заплатили ей 140 млн гривен за неполный 2022 год.

За последние три года компания "Кинокит" подписала соглашений с государственным телеканалом "Рада" на более 350 миллионов гривен.