В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Эрдоган и Зеленский на заседании Совета Украина-НАТО на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Фото ODD ANDERSEN/AFP через Getty Images

Президент Владимир Зеленский 8 марта совершит визит в Турцию и проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: канцелярия президента Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как утверждается, во время встречи Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, Черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.

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"Ситуация между Украиной и Россией и последние контакты по перезапуску безопасного коридора в Черном море" будут в центре их встречи, говорится в сообщении.

Встреча Зеленского и Эрдогана состоится после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настоял на необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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