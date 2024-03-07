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Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 22:42
Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что военный бэкграунд бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет преимуществом в должности посла Украины в Великобритании.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона

Детали: По словам Кулебы, у него было несколько разговоров с Залужным, из которых убедился, что "лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома к дипломатической работе".

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Прямая речь: "Более того, профильное образование даже у него тоже есть – кажется, в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Поэтому я думаю, что это очень логичный шаг".

Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент учел все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой, поэтому это однозначно усиление нашей системы".

Детали: По словам Министра, одним из ключевых требований к послу в Британии было понимание военного контекста. Также Лондон является одной из важнейших столиц мира, где находятся посольства стран Глобального Юга.

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Прямая речь: "Туда не отправляют кого бы то ни было. Лондон для любой страны – это чрезвычайно важное место назначения и в общении с этими послами, работающими в Лондоне, я убежден, что Валерий Залужный будет одной из самых уважаемых фигур, и он принесет многое пользы не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, но и для кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки, Латинской Америки".

Предыстория:

7 марта Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Залужный говорил ему именно о дипломатическом направлении.

Темы: ЗалужныйКулеба ДмитрийВеликобритания
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