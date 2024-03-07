Зеленский отправляет Залужного послом в Великобританию
Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
Источник: сайт МИД, обращение Зеленского, "Европейская правда"
Дословно МИД: "В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман".
Дополнено: Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Залужный говорил ему именно о дипломатическом направлении.
Прямая речь Зеленского: "Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться".
Детали: Собеседник "Европейской правды" в правительстве ранее говорил, что в МИДе положительно относятся к назначению Залужного послом в Британию, но выступают за то, чтобы перед командировкой эксголовкома прошли несколько месяцев, чтобы он подтянул английский язык.
"Он (Залужный. – Ред.) может быть очень успешным в Британии, поскольку будет входить во все клубы, а политика в Британии делается именно так", – говорил собеседник.
Предистория:
Предыдущим послом был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Зеленского в сторону тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса о необходимости большей благодарности союзникам.
Что предшествовало:
- 8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
- Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.
- Президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего Вооруженными силами генерала Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.