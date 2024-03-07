Зеленский отправляет Залужного послом в Великобританию

Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

Источник: сайт МИД, обращение Зеленского, "Европейская правда"

Дословно МИД: "В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман".

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Дополнено: Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Залужный говорил ему именно о дипломатическом направлении.

Прямая речь Зеленского: "Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться".

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Детали: Собеседник "Европейской правды" в правительстве ранее говорил, что в МИДе положительно относятся к назначению Залужного послом в Британию, но выступают за то, чтобы перед командировкой эксголовкома прошли несколько месяцев, чтобы он подтянул английский язык.

"Он (Залужный. – Ред.) может быть очень успешным в Британии, поскольку будет входить во все клубы, а политика в Британии делается именно так", – говорил собеседник.

Предистория:

Предыдущим послом был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Зеленского в сторону тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса о необходимости большей благодарности союзникам.

Что предшествовало: