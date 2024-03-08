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Обстрелы Сумщины: более 230 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 03:58
Обстрелы Сумщины: более 230 взрывов за сутки
последствия обстрелов Сумщины, фото: ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела территорий Сумской области, атаковали ракетами, сбрасывали взрывные устройства с дронов, зафиксировано более 230 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Сумская община: был ракетный удар (1 взрыв) по г. Сумы. В результате удара ранен один гражданский человек; повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала".

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Детали: Зафиксировано 233 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады.

По Миропольской громаде враг бил из артиллерии, 16 взрывов и РСЗО, 6 взрывов. Кроме того, произошел сброс с БпЛА взрывного устройства, 2 взрыва.

По Краснопольской громаде осуществлен удар FPV дроном, 1 взрыв, минометные обстрелы, 12 взрывов; сброс с БпЛА взрывных устройств, 2 взрыва; артобстрел, 3 взрыва; и обстрел из РСЗО, 3 взрыва.

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В Юнаковской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 5 взрывов и минометный обстрел, 6 взрывов; сброс с БпЛА взрывного устройства, 1 взрыв.

По Свесской громаде был пулеметный обстрел.

В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из минометов, 2 взрыва; АГС, 29 взрывов и артиллерии, 23 взрыва.

По Есманьской громаде осуществлены пуски НАР с вертолета, 10 взрывов.

На Великописаревскую общину россияне сбросили 15 мин.

По Середино-Будской общине враг ударил из артиллерии, 12 взрывов.

По Зноб-Новгородской громаде осуществлен обстрел из РСЗО, 6 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 8 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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