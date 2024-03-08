Обстрелы Сумщины: более 230 взрывов за сутки
В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела территорий Сумской области, атаковали ракетами, сбрасывали взрывные устройства с дронов, зафиксировано более 230 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Сумская община: был ракетный удар (1 взрыв) по г. Сумы. В результате удара ранен один гражданский человек; повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала".
Детали: Зафиксировано 233 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады.
По Миропольской громаде враг бил из артиллерии, 16 взрывов и РСЗО, 6 взрывов. Кроме того, произошел сброс с БпЛА взрывного устройства, 2 взрыва.
По Краснопольской громаде осуществлен удар FPV дроном, 1 взрыв, минометные обстрелы, 12 взрывов; сброс с БпЛА взрывных устройств, 2 взрыва; артобстрел, 3 взрыва; и обстрел из РСЗО, 3 взрыва.
В Юнаковской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 5 взрывов и минометный обстрел, 6 взрывов; сброс с БпЛА взрывного устройства, 1 взрыв.
По Свесской громаде был пулеметный обстрел.
В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из минометов, 2 взрыва; АГС, 29 взрывов и артиллерии, 23 взрыва.
По Есманьской громаде осуществлены пуски НАР с вертолета, 10 взрывов.
На Великописаревскую общину россияне сбросили 15 мин.
По Середино-Будской общине враг ударил из артиллерии, 12 взрывов.
По Зноб-Новгородской громаде осуществлен обстрел из РСЗО, 6 взрывов.
В Хотинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 8 взрывов.