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США присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 05:34
США присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей
флаг США, фото Getty Images

Соединенные Штаты объявили, что присоединились как государство-член к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Источник: Госдеп США

Детали: В сообщении отмечается, что Штаты присоединяются к коалиции, "чтобы поддержать безопасное возвращение всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены Россией, и обеспечить привлечение виновных к ответственности".

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Кроме того, в Госдепе сообщили, что Соединенные Штаты также подтверждают свою поддержку "Совместной декларации о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", ранее опубликованной Канадой и Украиной.

Дословно из совместной декларации: "Мы, представители государств и международных организаций, в том числе собравшиеся в Киеве 8 декабря 2023 года, выражаем глубокую обеспокоенность судьбой детей, которые были незаконно депортированы Российской Федерацией из Украины или принудительно перемещены в пределах временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины".

Темы: СШАдетивойна
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