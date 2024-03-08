США присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Соединенные Штаты объявили, что присоединились как государство-член к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Источник: Госдеп США

Детали: В сообщении отмечается, что Штаты присоединяются к коалиции, "чтобы поддержать безопасное возвращение всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены Россией, и обеспечить привлечение виновных к ответственности".

Реклама:

Кроме того, в Госдепе сообщили, что Соединенные Штаты также подтверждают свою поддержку "Совместной декларации о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", ранее опубликованной Канадой и Украиной.

Дословно из совместной декларации: "Мы, представители государств и международных организаций, в том числе собравшиеся в Киеве 8 декабря 2023 года, выражаем глубокую обеспокоенность судьбой детей, которые были незаконно депортированы Российской Федерацией из Украины или принудительно перемещены в пределах временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины".