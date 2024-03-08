Ракетный удар по Сумам 7 марта: два человека погибли, еще 26 ранены

Из-за российского ракетного удара по больнице в городе Сумы 7 марта погибли два человека, еще 26 пострадали. Среди них 6 - в медицинских учреждениях.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В результате удара пострадали 26 человек, 2 человека погибли. 6 - находятся в медицинских учреждениях".

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Детали: В областной ОВА также отмечают, что повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала.

В частности, выбиты окна, повреждены двери и стены школы, изуродованы 6 автомобилей скорой помощи

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Днем 7 марта российские военные нанесли авиационно-ракетный удар по больнице в Сумах. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в результате удара есть погибшие.