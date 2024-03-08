В ОГА показали, какие укрепления будут на Днепропетровщине

Днепропетровская областная государственная администрация рассказала, какие фортификационные сооружения строят в регионе для защиты от российского нашествия.

Источник: председатель ОГА Сергей Лысак в Facebook

Прямая речь: "Усиление обороноспособности региона - одно из приоритетных направлений нашей работы. Продолжаем строить линию обороны. Фортификационные сооружения - их важная составляющая".

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Детали: По словам Лысака, строительство идет в четком соответствии с задачей военных. Защитные инженерные сооружения спланировало Минобороны, учитывая рельеф локации.

Планируется построить десятки километров противотанковых рвов, систему блиндажей и капониров, предназначенных для укрытия личного состава и техники. Также установят бетонные "зубы дракона".

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Что предшествовало: 7 марта Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.