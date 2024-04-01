Россияне атаковали на 6 направлениях, за сутки было 53 боестолкновения − Генштаб

Российские захватчики пытаются давить по всей линии фронта − за прошедшие сутки оккупанты нанесли 22 ракетных и 79 авиационных ударов, 97 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения. Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 ударных БпЛА были уничтожены".

Реклама:

Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Александровка Сумской области; Казачья Лопань, Огирцево, Харьков, Борщева, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Часов Яр, Раздоловка, Уманское, Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Орловка, Новомихайловка, Победа, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Гуляйполе, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки оккупантов в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских войск.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 атаки на позиции защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки 2 раза атаковали позиции ВСУ.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплексах оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 1 артиллерийскому средству россиян.