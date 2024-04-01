"Цирконы", "Кинжалы" и "Шахеды": с начала года РФ выпустила по Киеву более 180 ракет и дронов

С начала 2024 года Россия выпустила по Киеву более 180 ракет и дронов различного типа.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Враг систематически атакует ударными дронами и ракетами различных типов и модификаций. Агрессор пытается нас запугать, разрушить наш прекрасный город. Но это ему не удастся. Сколько бы оружия у врага не было.

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В доказательство тому статистика воздушных ударов по Киеву за первый квартал этого года. С 01.01.2024 до 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения".

Детали: Сообщается, что с начала года Россия выпустила по Киеву 5 ракет 3М22 "Циркон", 11 "Кинжалов" Х-47М2, 6 "Искандеров", 3 ракеты Х-69, 1 "Калибр", 113 ракет "Х-101" и 48 ударных БпЛА типа "Shahed".

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