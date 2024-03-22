Россия выпустила по Украине 60 "Шахедов" и почти 90 ракет – Зеленский

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска выпустили по Украине более 60 дронов-камикадзе типа Shahed и почти 90 ракет различных типов.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "За эту ночь было более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора".

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Детали: Глава государства отметил, что во всех города, которые пострадали от атаки, уже работают необходимые службы. Продолжается восстановление поставок электричества.

Зеленский напомнил международным партнерам, что у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству.

Прямая речь: "У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Пэтриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы".

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Обновлено: Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151: 55 дронов-камикадзе, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Что предшествовало: Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.

Российские оккупанты атаковали Днепровскую ГЭС и ряд объектов критической инфраструктуры в нескольких областях Украины.