В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки: он скончался на месте

В оккупированном Старобельске Луганской области взорвали автомобиль коллаборанта Валерия Чайки. Он скончался на месте.

Источник: издание "РИА Новости"

Реклама:

Детали: Сообщается, что Чайка был заместителем председателя "Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР".

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Чайка был депутатом Старобельской районной администрации. После 24 февраля 2022 года он добровольно перешел на сторону оккупантов.

Был назначен "советником главы администрации Старобельского района так называемой ЛНР.

ВИДЕО ДНЯ

Участвовал в создании новых оккупационных органов. Один из организаторов "открытия" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР".

В 2023 году СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности.





