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В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки: он скончался на месте

Анастасия ПроцПонедельник, 1 апреля 2024, 15:52
В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки: он скончался на месте
Валерій Чайка, фото: російські ЗМІ

В оккупированном Старобельске Луганской области взорвали автомобиль коллаборанта Валерия Чайки.  Он скончался на месте.

Источник: издание "РИА Новости"

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Детали: Сообщается, что Чайка был заместителем председателя "Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР".

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Чайка был депутатом Старобельской районной администрации. После 24 февраля 2022 года он добровольно перешел на сторону оккупантов.

Был назначен "советником главы администрации Старобельского района так называемой ЛНР. 

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Участвовал в создании новых оккупационных органов. Один из организаторов "открытия" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР". 

В 2023 году СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности.



Темы: Луганская областьколлаборанты
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