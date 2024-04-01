В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки: он скончался на месте
В оккупированном Старобельске Луганской области взорвали автомобиль коллаборанта Валерия Чайки. Он скончался на месте.
Источник: издание "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что Чайка был заместителем председателя "Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР".
До начала полномасштабного вторжения России в Украину Чайка был депутатом Старобельской районной администрации. После 24 февраля 2022 года он добровольно перешел на сторону оккупантов.
Был назначен "советником главы администрации Старобельского района так называемой ЛНР.
Участвовал в создании новых оккупационных органов. Один из организаторов "открытия" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР".
В 2023 году СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности.