В российском Белгороде сообщили об обстреле и раненых

Местные власти российского Белгорода вечером 1 апреля сообщили, что в регионе работали ПВО. В результате повреждения домов и ранены.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, местные паблики Белгорода

Детали: Российское Минобороны заявило, что удары были нанесены якобы из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. ПВО якобы сбило 17 реактивных снарядов.

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У російському Бєлгороді повідомили про обстріл та поранених.



Відео з місцевого пабліка pic.twitter.com/kOYId69yLr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2024

По предварительной информации губернатора области 9 человек пострадали.

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Последствия обстрела Белгорода 1 апреля фото из местных пабликов

Последствия обстрела Белгорода 1 апреля фото из местных пабликов

В Белгороде повреждены окна в 13 квартирах 8 многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых домовладения.

Также есть повреждения в школе. Кроме того, повреждены два дома в поселке Дубово и селе Таврово.

Последствия обстрела Белгорода 1 апреля фото из местных пабликов