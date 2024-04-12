СБУ проводит обыски у протоиерея УПЦ МП – источник

Служба безопасности Украины пришла с обысками к заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: Следственные действия происходят с утра 12 апреля.

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Данилевич был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с бывшим нардепом Вадимом Новинским уговаривала вселенского патриарха Варфоломея не давать Томос Православной церкви Украины.

По словам источника, указанный протоиерей также отличился поддержкой "русского мира" и оправданием российской агрессии.

"Украинская правда" обратилась также за официальным комментарием в СБУ.