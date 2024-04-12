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Заместителя Ермака отправили работать в МИД

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПятница, 12 апреля 2024, 11:45
Заместителя Ермака отправили работать в МИД
Сибига и Точицкий. коллаж УП

Заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибигу назначили на должность первого заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правительстве, Уряд online

Детали: На его место в ОПУ должны поставить Николая Точицкого, который занимал должность заместителя Кулебы.

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О возможности такой кадровой перестановки УП писала ранее.

Обновлено: Правительственный телеграмм-канал сообщил, что на своем заседании 12 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение:

Об увольнении Точицкого Николая Станиславовича с должности заместителя министра иностранных дел Украины и о назначении Сибиги Андрея Ивановича первым заместителем министра иностранных дел Украины.

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Справка: Андрей Сибига является опытным дипломатом. В структуре МИД работал на различных должностях с 1997 года.

С 2016 года был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике.

Был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины указом Зеленского от 31 мая 2021 года.

Николай Точицкий в структуре МИД с 1993 года. 29 сентября 2021 года он стал заместителем министра иностранных дел Украины.

Темы: Офис президентаМИД
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