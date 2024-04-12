Враг 19 раз пытался штурмовать на Новопавловском направлении – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение, враг нанес 2 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 12 апреля

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны и 1 станции РЭБ противника".

Детали: На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.