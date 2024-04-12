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В Швейцарии инициировали референдум, который может отменить санкции против России

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 12 апреля 2024, 19:36

Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрали подписи для проведения референдума по нейтральному статусу страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: Инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе, если только на страну не совершат нападение.

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Также предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции – если только их не одобрит Совет безопасности ООН.

Поскольку постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции – потому что те смогут заблокировать соответствующее решение в ООН своим правом вето.

Когда именно состоится референдум о нейтралитете Швейцарии, пока непонятно. Конституция предусматривает, что правительство и парламент должны обсудить вопрос и, при необходимости, внести контрпредложения по рассматриваемому вопросу.

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Как утверждает Bloomberg, весь процесс – вплоть до проведения референдума – может занять несколько лет.

Швейцария имеет многолетнюю традицию нейтралитета, но после полномасштабного вторжения России против Украины в 2022 году решила присоединиться к санкциям Евросоюза, а также активизировать сотрудничество с НАТО.

Швейцарское правительство считает, что эти шаги не противоречат нейтралитету страны, тогда как критики говорят об обратном. Это наложилось на дискуссии внутри Швейцарии о том, не вредит ли нейтралитет ее экономическому развитию – в частности в вопросах продажи оружия.

Темы: ШвейцарияРосcияреферендумсанкции
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