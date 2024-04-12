В Швейцарии инициировали референдум, который может отменить санкции против России

Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрали подписи для проведения референдума по нейтральному статусу страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: Инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе, если только на страну не совершат нападение.

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Также предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции – если только их не одобрит Совет безопасности ООН.

Поскольку постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции – потому что те смогут заблокировать соответствующее решение в ООН своим правом вето.

Когда именно состоится референдум о нейтралитете Швейцарии, пока непонятно. Конституция предусматривает, что правительство и парламент должны обсудить вопрос и, при необходимости, внести контрпредложения по рассматриваемому вопросу.

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Как утверждает Bloomberg, весь процесс – вплоть до проведения референдума – может занять несколько лет.

Швейцария имеет многолетнюю традицию нейтралитета, но после полномасштабного вторжения России против Украины в 2022 году решила присоединиться к санкциям Евросоюза, а также активизировать сотрудничество с НАТО.

Швейцарское правительство считает, что эти шаги не противоречат нейтралитету страны, тогда как критики говорят об обратном. Это наложилось на дискуссии внутри Швейцарии о том, не вредит ли нейтралитет ее экономическому развитию – в частности в вопросах продажи оружия.