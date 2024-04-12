Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T – Кулеба

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 12 апреля 2024, 21:24
Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T – Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками по получению двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Источник: Кулеба в интервью ведущей Алли Мазур, отрывок из которого показали в телемарафоне вечером 12 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава МИД, говоря о переговорах по усилению украинской ПВО, отметил, что решение о поставках батарей Patriot зависит Соединенных Штатов, "потому что это американская система".

Реклама:

"Мы точно знаем, где что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил он.

Напомним, что SAMP/T-MAMBA – это первая в Европе противоракетная система большой дальности, способная уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

Украина получила одну батарею SAMP/T в 2023 году.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Кулеба в выступлении на Форуме дипломатии военного времени определил пять приоритетов работы МИД в 2024 году, и первым назвал поставки в Украину ПВО.

Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.

Темы: ПВОпомощь УкраинеКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине

В России истерика из-за решений о помощи США Украине и конфискации активов

Байден призвал Сенат быстрее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Все новости...
ПВО
Воздушные силы этой ночью сбили 16 из 17 "Шахедов"
В США отреагировали на массированный удар России по украинской энергетике 
ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте
Последние новости
03:32
На громаду Сумщины враг сбросил 38 мин, еще в одной – ранил местного жителя
02:36
В ЕС решение Конгресса США о помощи Украине назвали "четким сигналом Кремлю"
02:02
гимнастикаОнофрийчук прошла в финальную часть Кубка мира по художественной гимнастике
01:54
Блинкен отправится в Китай обсудить поддержку РФ Пекином – CNN
01:22
США могут отправить в Украину дополнительных военных советников – Пентагон
00:30
В США в рамках пакета иностранной помощи приняли новый законопроект о запрете TikTok
00:26
футбол"Жирона" снова побеждает: Довбик укрепил лидерство в гонке бомбардиров испанской лиги
00:18
Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине
23:49
Немецкий железнодорожный оператор запрещает курить каннабис на своих вокзалах
23:33
Кулеба об одобрении помощи Украине: Плохой день для Путина
Все новости...
Реклама: