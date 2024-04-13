WSJ: Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС
Глава России Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить украинскую Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Международное агентство по атомной энергии в Вене получило технические отчеты, написанные небольшой группой инспекторов, которых оно отправило на станцию, из которых следует, что Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в этом году.
По словам европейских дипломатов, знакомых с этим вопросом, цель России, похоже, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор. Один из дипломатов сказал, что Россия может сделать это к 40-й годовщине подключения станции к электросети Советского Союза в декабре.
Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце посетил российский курорт Сочи для встречи с Путиным и главой московской атомной компании "Росатом". Гросси спросил, будет ли перезапущена станция, как утверждают люди, знакомые с дискуссиями. Путин сказал, что точно будет. Российские чиновники не рассказали о планах или сроках.
WSJ считает, что перезапуск реактора на ЗАЭС станет техническим вызовом и символической вехой для России, "нормализуя" захват станции, которая обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине до 2022 года.
Wall Street Journal пообщался со многими людьми, работавшими на станции, которые сомневаются, что Россия имеет достаточно техников, чтобы сделать это безопасно и успешно. Это также создаст новую угрозу безопасности, которая уже настолько серьезна, что совет директоров МАГАТЭ провел экстренное заседание в четверг, чтобы обсудить недавние атаки беспилотников.