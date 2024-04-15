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FT: Страны Евросоюза обсуждают новые санкции против Ирана

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 13:35

В Евросоюзе обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на широкомасштабную атаку с использованием ракет и беспилотников этой страны против Израиля в минувшие выходные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Во время кризисной дипломатии, кульминацией которой стала экстренная видеовстреча лидеров G7 в воскресенье, европейские столицы договорились о трех направлениях действий: осуждение Ирана и выражение солидарности с Израилем; составление планов потенциальных санкций; использование любых рычагов влияния на Тегеран, чтобы добиться снижения напряженности.

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По словам источников издания, чиновники ЕС имели "огромное количество контактов" с иранскими коллегами в последние дни. Среди них был разговор между главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром-Абдоллахианом, во время которого Тегеран призвали не обострять ситуацию дальше.

Министры иностранных дел ЕС должны провести 16 апреля экстренную видеовстречу, которая должна дать Брюсселю возможность оценить введение новых санкций.

Некоторые лидеры G7 предложили признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Это предложение, которое ЕС долго обдумывал, но постоянно не находил консенсуса.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривают санкции против иранских программ беспилотников и ракет.

Дальнейшее развитие ситуации зависит и от ответа Израиля. Военный кабинет страны встретился вчера вечером, чтобы обсудить, как действовать дальше. США возглавили усилия G7, чтобы убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху не предпринимать военных действий, которые могут спровоцировать более масштабную войну.

"Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы будем продолжать все наши усилия, чтобы работать над деэскалацией", – сказал президент Совета ЕС Шарль Мишель после звонка лидеров G7. Он добавил, что эта тема будет на повестке дня на саммите лидеров ЕС на этой неделе.

Что предшествовало: Сообщалось, что Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.

Темы: ИранИзраильсанкцииЕС
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