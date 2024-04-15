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Bihus.Info: Киевский судья Хрипун не декларирует элитный дом, в котором "периодически бывает"

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 21:14

Журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что глава Северного апелляционного хозяйственного суда Олег Хрипун не задекларировал здание в коттеджном городке "Витаград", в котором, по его же словам, он периодически "бывает".

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: В декларации судьи за 2023 год не указано, что у него есть собственное жилье. Впрочем, указаны владения земельным участком в Чистополье, а также аренда дома в Подгорцах.
Однако журналисты Bihus.Info заметили, что автомобиль, которым пользуется судья, утром выезжает из дорогого коттеджного городка "Витаград", что под Киевом.

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У бывшей тещи Хрипуна здесь есть недвижимость – земельный участок, на котором расположено двухэтажное поместье на почти 300 квадратов с собственным бассейном на территории. В соцсетях застройщика сказано, что цена такого коттеджа сейчас – 870 тысяч долларов, то есть более 34 миллионов гривен.

В имении проживает бывшая супруга судьи, с которой он развелся в 2014 году. Хрипун говорит, что якобы не пользуется этой недвижимостью постоянно, а периодически посещает бывшую жену, так что и "бывает здесь". Следовательно настаивает, что не знает как и для чего декларировать это имение.

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Темы: Киевсуддекларации
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