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Reuters: Украина, Россия и Турция вели переговоры о соглашении по судоходству в Черном море

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 22:49
Reuters: Украина, Россия и Турция вели переговоры о соглашении по судоходству в Черном море
Иллюстративная фотография - Antonio Sempere/Europa Press via Getty Images

Информационное агентство Reuters утверждает, что Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Reuters

Детали: Агентство, ссылаясь на четыре источника, утверждает, что соглашение между Киевом и Москвой было готово и должно было быть объявлено турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 марта – за день до местных выборов в Турции.

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Но, утверждают источники Reuters, Украина "в последнюю минуту неожиданно вышла из переговоров". Причина такого шага неизвестна.

Проект соглашения, с которым ознакомился Reuters, предусматривал, что Москва и Киев предоставляют гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить удары, не захватывать и не обыскивать их, если они либо пустые, либо задекларировали невоенные грузы.

"Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)", – говорится в документе.

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И для Украины, и для России Черное море является важным маршрутом доставки на мировые рынки зерна, удобрения и нефти.

После полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу.

В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

Отметим, что турецкая сторона после этого выступала за восстановление "зернового коридора" с участием России, тогда как Украина смогла наладить собственный маршрут через Дунай.

Темы: Черное мореТурция
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