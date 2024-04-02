Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве

Алена ИвашкивВторник, 2 апреля 2024, 06:53
Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве
Дональд Трамп, фото: Getty Images

 Бывший президент США Дональд Трамп заплатил залог в размере $175 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

Источник: CNN

Детали:  Бывший президент США считает, что таким образом он избежал конфискации своих активов, что могло бы произойти в случае, если бы он не внес необходимую сумму.

Реклама:

Трамп обеспечил оплату счета через Knight Speciality Insurance Company, которая принадлежит частной Hankey Group, председатель правления которой сказал ABC News, что считает себя сторонником Дональда Трампа.

Предыстория:

  • В прошлом месяце государственный апелляционный суд уменьшил сумму залога на несколько сотен миллионов долларов после того, как адвокаты Трампа утверждали, что оплатить полный залог по приговору против него в размере 464 миллионов долларов невозможно. (Самого Трампа было обязано заплатить 454 миллиона долларов; 464 миллиона долларов включают выписку для его взрослых сыновей Дона-младшего и Эрика).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Трамп
На фоне значительных расходов в судах Трамп начал продавать Библии
Выборы в США: в шести из семи "шатких штатов" Байден догоняет Трампа в рейтингах 
Трампу удалось избежать конфискации активов по делу о мошенничестве
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: