Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп заплатил залог в размере $175 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

Источник: CNN

Детали: Бывший президент США считает, что таким образом он избежал конфискации своих активов, что могло бы произойти в случае, если бы он не внес необходимую сумму.

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Трамп обеспечил оплату счета через Knight Speciality Insurance Company, которая принадлежит частной Hankey Group, председатель правления которой сказал ABC News, что считает себя сторонником Дональда Трампа.

Предыстория:

В прошлом месяце государственный апелляционный суд уменьшил сумму залога на несколько сотен миллионов долларов после того, как адвокаты Трампа утверждали, что оплатить полный залог по приговору против него в размере 464 миллионов долларов невозможно. (Самого Трампа было обязано заплатить 454 миллиона долларов; 464 миллиона долларов включают выписку для его взрослых сыновей Дона-младшего и Эрика).