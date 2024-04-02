СМИ узнали, кто снялся в антиукраинском видео для подрыва мобилизации

В антиукраинском видеоролике, направленном на подрыв мобилизации, снялись российские профессиональные актеры 26-летний Максим Громов и 31-летний Александр Панов из Тюмени и Ярославля, узнало "Агентство".

Источник: ИА "Агентство"

Детали: Видео на украинском языке, лейтмотивом которого является фраза "Его сынок - элита, а ты - мясо" начали распространять пророссийские Telegram-каналы 1 апреля.

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Ролик построен на противопоставлении двух вымышленных молодых людей. В видео показано, что вроде бы первый персонаж ведет роскошную жизнь - летает на бизнес-джете, посещает швейцарские Альпы, проводит время с красивыми девушками, злоупотребляя алкоголем и употребляя наркотики. Другой находится на фронте, где во время боя получает ранение.

Ролик заканчивается фразой: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается" и, очевидно, направлен на то, чтобы разжечь недовольство у граждан Украины.

По данным "Агентства", роль элитного молодого человека сыграл выпускник Ярославского театрального института, 26-летний Максим Громов. Актер живет в Москве, участвовал в спектаклях столичного театра "Антреприза".

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Накануне так называемых выборов в РФ Громов снимался в пропагандистском ролике, призывающем людей голосовать. Тогда актер признался "Агентству", что попал на съемки через чат по подбору актеров.

31-летний актер из Тюмени Александр Панов "сыграл" роль псевдо украинского военного. Он окончил Тюменский госинститут культуры и театральный факультет Екатеринбургского театрального института. С 2009-го по меньшей мере до 2022 года Панов работал в Тюменском театре кукол и масок, сейчас его нет в списке труппы.

Сам Панов в своей видеовизитке 2022 года рассказывал, что снимался в российских фильмах "Тобол" (поручик Назимов), "Братик", "Не спеши", "Любовная магия" и "Гадалка". Живет актер в Тюмени.

Оба актера отказались ответить на вопросы "Агентства" об участии в антиукраинском видео.

"Агентство" добавляет, что "главную идею" ролика можно вполне применить к российской элите, где дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов избежали мобилизации.

Что предшествовало: Перед этим в Институте изучения войны (ISW) указали, что Кремль и раньше использовал дорогостоящие пропагандистские видео как часть централизованно управляемых информационных операций, и характеристики этого последнего видео свидетельствуют о том, что оно поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв украинских мобилизационных усилий и подстрекательство к внутреннему недовольству.