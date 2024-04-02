Апрель в Киеве начался с трех температурных рекордов

В понедельник 1 апреля в Киеве зафиксировали три температурных рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 10,4°С.

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Предыдущее рекордное значение 2017 года превышено на 0,4°С.

Максимальная температура воздуха достигла 24,6°С, что на 4,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 17,3°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2021 года на 3,2°С, а климатическую норму - на 10,4°С.

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Метеорологи напоминают, что по многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу мая.

Что предшествовало: В воскресенье 31 марта 2024 года метеорологи зафиксировали два температурных рекорда в Киеве.