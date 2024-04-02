В Газе погибли семь сотрудников благотворительной организации: ЦАХАЛ расследует "трагический инцидент"

Семь сотрудников благотворительной организации "Всемирной центральной кухни" (World Central Kitchen, WCK) погибли в результате авиаудара армии обороны Израиля по сектору Газа, в ЦАХАЛ расследуют "трагический инцидент".

Источник: BBC со ссылкой на основателя организации, которая объявила о прекращении работы в анклаве

Детали: Сообщается, что сотрудники организации, среди которых были граждане Австралии, Великобритании и Польши, а также палестинцы и люди с двойным гражданством США и Канады, перемещались по сектору Газа на двух бронированных автомобилях с логотипом WCK и еще одном транспортном средстве, говорится в заявлении организации.

Реклама:

В WCK рассказали, что несмотря на координацию действий с армией обороны Израиля, конвой был обстрелян при выходе со склада в городе Дейр-эль-Балах после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу по морю.

Прямая речь исполнительного директора World Central Kitchen Эрин Гор: "Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, которые оказались в ужасных ситуациях, когда еду используют как оружие войны".

Больше деталей: Основатель WCK Хосе Андрес заявил, что его коллеги погибли "в результате авиаудара ЦАХАЛ". Он создал WCK в 2010 году, отправив поваров и еду на Гаити после землетрясения. Андрес написал в соцсети X, что убит горем, и призвал израильское правительство прекратить "неизбирательные убийства".

ВИДЕО ДНЯ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы выяснить обстоятельства этого "трагического инцидента".

"ЦАХАЛ прилагает значительные усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и тесно сотрудничает с WCK в их жизненно важных усилиях по обеспечению продовольствием и гуманитарной помощью жителям Газы", - говорится в заявлении армии обороны Израиля.

Контролируемые ХАМАС власти сектора Газа обвинили в гибели сотрудников гуманитарной миссии Израиль. Исламистская группировка заявила, что атака была направлена на то, чтобы запугать сотрудников международных гуманитарных миссий.

Справка: В 2023 году титулованный испано-американский шеф-повар и основатель благотворительной организации "World Central Kitchen" Хосе Андрес стал амбассадором инициативы United24, основанной президентом Владимиром Зеленским.

World Central Kitchen – это некоммерческая неправительственная организация, которая обеспечивает питанием людей, пострадавших после стихийных бедствий и других драматических событий.