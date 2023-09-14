Основатель World Central Kitchen стал амбассадором United24

Титулованный испано-американский шеф-повар и основатель благотворительной организации "World Central Kitchen" Хосе Андрес стал амбассадором инициативы United24, основанной президентом Владимиром Зеленским.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Известный шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес – новый амбассадор United24.

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Хосе с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину конкретными действиями.

Его благотворительная организация World Central Kitchen сначала работала на границе с Украиной, кормя тысячи украинцев, которые бежали от российских ракет. А потом – открыла представительства в Киеве, Львове и Харькове, чтобы продолжить поддерживать украинцев.

За семь месяцев работы в Украине World Central Kitchen собрала 300 000 000$ для нашей страны и сотрудничает с 450+ заведениями питания".

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Детали: Вице-премьер отметил, что сам Андрес неоднократно приезжал в Украину и помогал кормить людей в Ирпене, Николаеве и других пострадавших от россиян городах.

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский наградил Хосе Андреса орденом "За заслуги" II степени, а на киевской Аллее смелости открыли табличку с его именем.

Прямая речь Федорова: "Благодаря Хосе голос Украины за рубежом будет звучать громче. Спасибо и приветствую в команде!"

Справка: World Central Kitchen – это некоммерческая неправительственная организация, которая обеспечивает питанием людей, пострадавших после стихийных бедствий и других драматических событий.