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Россияне обстреляли село на Херсонщине: погиб пожилой мужчина

"Украинская правда"Вторник, 2 апреля 2024, 15:57
Россияне обстреляли село на Херсонщине: погиб пожилой мужчина
Токаревка на карте Deep State. скриншот

Во сторник 2 апреля россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Дословно: "Российская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина".

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Детали: Сообщается, что тело погибшего обнаружили правоохранители. Время и обстоятельства смерти выясняются.

Предыстория:

  • 27 марта россияне ударили дроном-камикадзе по селу на Херсонщине, в результате чего в жилом доме погибла пожилая женщина.

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Темы: Херсонская областьвойна
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