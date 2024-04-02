Россияне обстреляли село на Херсонщине: погиб пожилой мужчина

Во сторник 2 апреля россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Дословно: "Российская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина".

Реклама:

Детали: Сообщается, что тело погибшего обнаружили правоохранители. Время и обстоятельства смерти выясняются.

Предыстория:

27 марта россияне ударили дроном-камикадзе по селу на Херсонщине, в результате чего в жилом доме погибла пожилая женщина.