Россияне обстреляли село на Херсонщине: погиб пожилой мужчина
Вторник, 2 апреля 2024, 15:57
Во сторник 2 апреля россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина.
Источник: Херсонская областная военная администрация
Дословно: "Российская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина".
Реклама:
Детали: Сообщается, что тело погибшего обнаружили правоохранители. Время и обстоятельства смерти выясняются.
Предыстория:
- 27 марта россияне ударили дроном-камикадзе по селу на Херсонщине, в результате чего в жилом доме погибла пожилая женщина.
ВИДЕО ДНЯ