Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пыль из Сахары еще в Украине, но движется в сторону РФ

Анастасия ПроцВторник, 2 апреля 2024, 15:56
Пыль из Сахары еще в Украине, но движется в сторону РФ
Пустыня Сахара, иллюстрационное фото: Getty Images

Пыль из пустыни Сахара, которая пришла к нам 1 апреля, еще находится на территории Украины, однако перемещается в сторону России.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр в Facebook

Детали: Сообщается, что сейчас над Украиной все еще преобладают южные воздушные потоки, которые до сих пор переносят пустынную пыль (карта №1).

Реклама:

Однако согласно прогнозам синоптиков, ожидается атмосферный фронт с кратковременными дождями, а также изменение направления ветра с южного на западный (карта №2) - это новая, свежая воздушная масса.

Дословно: "С карты №3 видно, что по состоянию на ближайшую ночь пыль перемещается в сторону вражеского государства".

 
Украинский гидрометеорологический центр

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 апреля гидрометцентр сообщил, что пыль из пустыни Сахара распространится на большинство регионов, небо будет тусклым.
  • Перед этим части Европы была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, который поднялся из пустыни Сахара. Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
погода
Апрель в Киеве начался с трех температурных рекордов
Пять человек погибли из-за сильного урагана в Польше
Без паники: песчаная буря украинцам не грозит – синоптики
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: