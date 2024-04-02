Пыль из пустыни Сахара, которая пришла к нам 1 апреля, еще находится на территории Украины, однако перемещается в сторону России.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр в Facebook

Детали: Сообщается, что сейчас над Украиной все еще преобладают южные воздушные потоки, которые до сих пор переносят пустынную пыль (карта №1).

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Однако согласно прогнозам синоптиков, ожидается атмосферный фронт с кратковременными дождями, а также изменение направления ветра с южного на западный (карта №2) - это новая, свежая воздушная масса.

Дословно: "С карты №3 видно, что по состоянию на ближайшую ночь пыль перемещается в сторону вражеского государства".

Украинский гидрометеорологический центр

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