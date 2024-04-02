Пыль из Сахары еще в Украине, но движется в сторону РФ
Вторник, 2 апреля 2024, 15:56
Пыль из пустыни Сахара, которая пришла к нам 1 апреля, еще находится на территории Украины, однако перемещается в сторону России.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр в Facebook
Детали: Сообщается, что сейчас над Украиной все еще преобладают южные воздушные потоки, которые до сих пор переносят пустынную пыль (карта №1).
Реклама:
Однако согласно прогнозам синоптиков, ожидается атмосферный фронт с кратковременными дождями, а также изменение направления ветра с южного на западный (карта №2) - это новая, свежая воздушная масса.
Дословно: "С карты №3 видно, что по состоянию на ближайшую ночь пыль перемещается в сторону вражеского государства".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 апреля гидрометцентр сообщил, что пыль из пустыни Сахара распространится на большинство регионов, небо будет тусклым.
- Перед этим части Европы была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, который поднялся из пустыни Сахара. Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.