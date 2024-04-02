Россия ударила ракетой по Днепру: пострадали 8 взрослых и 5 детей

Во вторник днем российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, в результате чего, по предварительной информации, пострадали 13 человек.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ракетная атака на Днепр. Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем".

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Обновлено: Чуть позже Лысак сообщил, что из-за ракетной атаки в Днепре повреждено одно из учебных заведений.

Прямая речь: "К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это сохранило здоровье и, возможно, жизнь ребят".

Детали: Глава области поблагодарил педагогов "за их слаженные действия".

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В 18:30 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 13. Среди них 5 - дети. Госпитализированы восемь раненых. Все в состоянии средней тяжести. Остальным оказали медпомощь на месте. Будут лечиться дома.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали также, что из-за ракетной атаки подверглись разрушениям детский сад, колледж и предприятие. На территории предприятия произошел пожар на площади 150 кв. м, который уже потушили спасатели.

Ранения получили 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет, 4 из которых госпитализированы.

К ликвидации последствий привлечено 55 спасателей и 11 единиц техники.

Что предшествовало: Во вторник ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 9 "Шахедов". Из-за падения обломков в Днепре возникли два возгорания, которые оперативно потушили. В результате российской атаки повреждены двухэтажное здание и пожарная часть.